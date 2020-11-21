Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час
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Ексміністр економіки та почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов працює позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці в суботу, коментуючи інформацію про його ймовірне призначення.
"Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака", - зазначив він.
Він додав, що перед країною стоять виклики: COVID-19, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями.
"Сподіваюся, що мої знання будуть корисними найвищому керівництву України", - підкреслив ексміністр.
Він також повідомив, що залишається президентом Київської школи економіки. "Це справа мого життя... Мій внесок - розбудова школи та допомога запуску найкращого в Україні бакалаврату. Я продовжую відповідати за стратегію розвитку школи та фандрейзинг", - написав Милованов.