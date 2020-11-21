Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча"
Про це йдеться на сторінці заходу у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаємо всіх 21 листопада о 14:00 зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо у Феофанію, де Зеленський із ВІП-палати записує свої відосики... Прохання приїжджати на акцію автомобілем, брати людей, які не мають своїх транспортних засобів, брати шини і шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків і апаратів ШВЛ", - йдеться в анонсі.
Учасники акції висувають низку вимог, зокрема ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, повернення повноважень НАЗКА, реформування СБУ та відкликання законопроєкту про референдум.
До пробігу також долучаться активісти Free Riff, які виступають за звільнення Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета.