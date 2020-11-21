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Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча"

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Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча"
Активісти громадської організації "Рух опору капітуляції" зберуться сьогодні на Європейській площі і поїдуть у Феофанію, де наразі лікується від COVID-19 президент Володимир Зеленський. Метою заходу є захист національних і громадянських прав українців.

Про це йдеться на сторінці заходу у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаємо всіх 21 листопада о 14:00 зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо у Феофанію, де Зеленський із ВІП-палати записує свої відосики... Прохання приїжджати на акцію автомобілем, брати людей, які не мають своїх транспортних засобів, брати шини і шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків і апаратів ШВЛ", - йдеться в анонсі.

Учасники акції висувають низку вимог, зокрема ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, повернення повноважень НАЗКА, реформування СБУ та відкликання законопроєкту про референдум.

До пробігу також долучаться активісти Free Riff, які виступають за звільнення Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета.

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Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча 01
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча 02

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Топ коментарі

  • Сергей Андрейчев
    Не удивлюсь,если "больной"- в Омане окажется. Активисты анонсировали автомарш к Зеленскому в Феофанию с шинами и асфальтом: "В 7-ю годовщину Майдана нам не до праздничного вече" - Цензор.НЕТ 5481
  • Утилизация ватников
    Сейчас Ваву будут лечить асфальтом.
  • GoodWin
    зря прокатитесь, его там нет. ныкается где то
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