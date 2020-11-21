Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День гідності та свободи в Києві відбувся молебень та покладання квітів біля екуменічного храму архістратига Михаїла й українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні.