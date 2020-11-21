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Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У День гідності та свободи в Києві відбувся молебень та покладання квітів біля екуменічного храму архістратига Михаїла й українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Участь у молебні взяли містяни та гості міста, які також поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Акцію організували громадська організація "Сім'ї Небесної Сотні", Ініціативна група постраждалих на Майдані, Національний музей Революції Гідності.

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Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 04
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 05
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 06
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 07
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 08
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 09
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 10
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 11

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Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 12
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 13
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 14
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 15
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 16
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 17
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 18
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 19
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 20
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 21

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Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 22
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 23
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 24
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 25Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 26

Фото/відео - Олег Богачук

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Зі святом,українці!
    Гідність понад усе!
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2523
  • Чайка Київ
    Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 201
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