"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині
Про це йдеться на сайті "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації "Європейської Солідарності" прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколи Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії "Європейська Солідарність", - йдеться в повідомленні.
Водночас рада Львівської обласної організації "ЄС" звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака з посади заступника голови ОТГ і закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.
Нагадуємо, місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидаченко намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати східцями під під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах на Львівщині.