Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки

Президент Естонії Керсті Кальюлайд звільнила в суботу з обійманої посади міністерку освіти і науки Майліс Репс, яка виховує шістьох неповнолітніх дітей, за використання службової машини в особистих цілях.

Про це йдеться в поширеному в суботу повідомленні пресслужби глави держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я підписала сьогодні рішення, яким звільняю за пропозицією прем'єр-міністра з обійманої посади міністерку освіти та науки", - йдеться в тексті.

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Репс подала в п'ятницю заяву про відставку у зв'язку з тиском із боку ЗМІ, які з'ясували, що вона возила дітей службовою машиною в школу і на гуртки.

"Я потрапила під шалений тиск у зв'язку із суміщенням ролі міністерки і матері. Я визнаю, що зробила помилку, і прошу вибачення", - написала Репс у соціальних мережах.

Вона зазначила, що хоче забезпечити своїм дітям спокійне середовище, де вони могли б зростати і виховуватися, а також заявила про готовність "взяти на себе відповідальність за свої помилки в тому, що поєднала свою робочу і сімейне життя".

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Прем'єр-міністр Юрі Ратас (Juri Ratas) висловив жаль, що уряд покине "по-справжньому компетентна, яка до дрібниць знає підвідомчу їй сферу, неймовірно працездатна і віддана своїй справі міністерка".

Він підкреслив, що Репс чотири рази обіймала пост міністра освіти і науки в Естонії, була неодноразово членом парламенту і є членом правління провідної правлячої партії Центру.

Водночас він сказав, що розуміє і приймає рішення Репс.