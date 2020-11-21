Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW

Президент Володимир Зеленський запросив молодь взяти участь у всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW і розповісти про любов до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоде покоління свободи, народжене в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це і є Україна, в яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь!" - сказав Зеленський.

У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

"З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, в 30-ту річницю України", - додав Зеленський.

Дивіться також: "Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський. ВIДЕО

Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися і поспілкуватися на важливі теми з президентом у день 30-ї річниці незалежності України.