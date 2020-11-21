Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії

У Департаменті кіберполіції пояснили обставини звільнення та поновлення на роботі чоловіка Генерального прокурора Ірини Венедіктової Дениса Колесника.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Раніше, завдяки розслідуванню Bihus.info, стало відомо, що чоловік Венедіктової звільнився з кіберполіції і отримав понад 750 тисяч гривень матеріальної допомоги. Однак вже через 10 днів після цього він поновився на роботі.

"Поліцейський у разі звільнення має здати посаду, здати наявну службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності, закріплені за поліцейським, не пізніше ніж через місяць від дня отримання витягу з наказу. Виходячи з цього, Денис Колесник після звільнення перебував на території департаменту кіберполіції (ДКП) для реалізації зазначених вимог, а також під час проходження співбесіди на здобуття вакантної посади заступника керівника ДКП", - відповіли в кіберполіції виданню.

У департаменті також пояснили, що "з метою наближення підрозділів кіберполіції до громадськості, насамперед відходу від стереотипу "каральної функції" поліції", посаду Колесника після його звільнення перевели в категорію "держслужбовця". І саме з цієї категорії його знову взяли на роботу.

Також у департаменті повідомили, що Колесника звільнили зі служби в Нацполіції 30 вересня "у зв'язку зі скороченням обійманої посади, а також наявною вислугою понад 25 років для призначення пенсії". 1 жовтня на його посаду, вже кваліфіковану як "державна служба", оголосили конкурс, у якому Колесник і переміг.

У зв’язку з чим Колесник після звільнення отримав 750 тисяч гривень допомоги, у кіберполіції не відповіли.

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