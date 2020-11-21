Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії
Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Раніше, завдяки розслідуванню Bihus.info, стало відомо, що чоловік Венедіктової звільнився з кіберполіції і отримав понад 750 тисяч гривень матеріальної допомоги. Однак вже через 10 днів після цього він поновився на роботі.
"Поліцейський у разі звільнення має здати посаду, здати наявну службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності, закріплені за поліцейським, не пізніше ніж через місяць від дня отримання витягу з наказу. Виходячи з цього, Денис Колесник після звільнення перебував на території департаменту кіберполіції (ДКП) для реалізації зазначених вимог, а також під час проходження співбесіди на здобуття вакантної посади заступника керівника ДКП", - відповіли в кіберполіції виданню.
У департаменті також пояснили, що "з метою наближення підрозділів кіберполіції до громадськості, насамперед відходу від стереотипу "каральної функції" поліції", посаду Колесника після його звільнення перевели в категорію "держслужбовця". І саме з цієї категорії його знову взяли на роботу.
Також у департаменті повідомили, що Колесника звільнили зі служби в Нацполіції 30 вересня "у зв'язку зі скороченням обійманої посади, а також наявною вислугою понад 25 років для призначення пенсії". 1 жовтня на його посаду, вже кваліфіковану як "державна служба", оголосили конкурс, у якому Колесник і переміг.
У зв’язку з чим Колесник після звільнення отримав 750 тисяч гривень допомоги, у кіберполіції не відповіли.