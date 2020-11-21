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Житель Житомира побив лікарку, яка відмовила йому в підписанні декларації

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Житель Житомира побив лікарку, яка відмовила йому в підписанні декларації
В одній з амбулаторій Житомира чоловік напав на сімейну лікарку, отримавши відмову в підписанні з нею декларації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

"Інцидент стався 19 листопада в центрі первинної медичної допомоги. Місцевий житель, 1970 року народження, перебуваючи в кабінеті сімейної лікарки і отримавши відмову в підписанні з нею декларації, влаштував словесний конфлікт і вчинив хуліганські дії щодо лікарки і медичної сестри, завдавши їм тілесних ушкоджень. Після цього інциденту лікарка потребувала медичної допомоги. Тож її госпіталізували в один із медичних закладів міста", - розповіли в прокуратурі.

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Заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова в коментарі УНІАН повідомила, що у лікарки діагностували струс мозку і забої.

"Справді, пацієнт, у якого не було декларації з сімейним лікарем, після безпідставних звинувачень щодо лікування напав на медпрацівницю і влаштував бійку. У лікарки діагностували струс головного мозку, забої, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень визначить судово-медична експертиза. Наразі 35-річна жінка перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів міста", - зазначила Місюрова.

Топ коментарі

  • Третий армагедец
    Сотрясение....да у меня каждый визит в больницу потрясение и потеря веры в человечность.
  • Propan
    Семейные врачи получают сейчас высокую зп по украинским меркам, при этом пока не вижу хоть каких то изменений в сервисе. А тут человеку 50 лет он привык, что в больнице оказывают помощь, а его посылают, вот ему крышу и сорвало. Нормальный врач, понимая это, не довел бы ситуацию до такого скандала. Чувака заслужено осудят и посадят, но вина врачихи этой есть просматривается однозначно. Не можешь или не хочешь оказать мед.помощь, сделай так чтобы человек понял как ему ее можно получить, а иначе можно и самой получить. Интересная новость на самом деле - тысячи медиков по Украине поймут, что в эпоху ковида надо вежливей общаться с людьми, а это позитив. .
  • Baden
    Это было вежливое напоминание о клятве Гиппократа
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