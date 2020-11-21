За фактами порушень виборчого законодавства на місцевих виборах відкрито 1 154 кримінальні провадження, - Нацполіція

Від початку виборчої кампанії відкрито 1 154 кримінальні провадження через порушення виборчого законодавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Від початку виборчої кампанії в органи Національної поліції надійшло 16 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Загалом органами поліції складено 2 480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 1 154 кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 737 справ порушено за фактами порушення виборчого законодавства і 417 - пов'язаних із виборчим процесом.

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Нагадуємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, повторні вибори в окремих містах - 15 і 22 листопада.