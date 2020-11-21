Коломойський блокує роботу "зелених" інвесторів в Україні, - Гончаренко

Олігарх Ігор Коломойський не дає іноземним інвесторам у "зелену" енергетику працювати в Україні.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Іноземним інвесторам не дають працювати в Україні місцеві бандити. Це я про олігарха Ігоря Коломойського, який фактично вручну відрізав дроти сонячної електростанції, побудованої коштом канадців", - повідомив Гончаренко.

За його словами, в березні цього року Нікопольський завод феросплавів, який належить Ігорю Коломойському, відключив від мережі розташовану поряд невелику сонячну станцію компанії TIU Canada без жодних законних на те підстав.

"Плювати олігархові на закони, де чітко вказано заборону відключати "зелені" електростанції від мережі без згоди власника", - зазначив Гончаренко.

Як повідомив депутат, зараз канадці намагаються у судовому порядку захистити свої інтереси й отримати відшкодування за завдані збитки. І запевнив, що депутати парламентського міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище", до якого належить і він, нададуть інвесторам підтримку в боротьбі з олігархом.

"Адже саме для захисту іноземних інвестицій від вітчизняних бандитів і рейдерів, а також для успішного розвитку "зеленої" енергетики в Україні ми і об'єдналися з депутатами. Тому кожен інвестор цього сектора енергетики може розраховувати на максимальну підтримку з нашого боку", - сказав Гончаренко .

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Як повідомлялося, в липні профільні асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв стовідсоткову виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року борг (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми "Гарпок" має погасити вже в четвертому кварталі 2020-го. Закон передбачає, що 20% виробленої "зеленої" електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися за рахунок кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня - всього 7%. Водночас зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними із судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальний розмір позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви раніше розкритикували Україну за фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.