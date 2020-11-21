Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю хворих на COVID-19, - Шмигаль

Карантин вихідного дня є розумною альтернативою локдауну і діятиме в Україні в ці та наступні вихідні.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулі вихідні показали, що люди обмежили свою мобільність, найбільше із часу весняного карантину. Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус. Тому, ці та наступні вихідні діятиме карантин "вихідного дня". Після цього ми можемо оцінити його результат", - написав Шмигаль.

За словами Шмигаля, результатом карантину вихідного дня має стати "вихід на плато за кількістю хворих".

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