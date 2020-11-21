Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль

План запровадження жорсткішого карантину в Україні для протидії пандемії COVID-19 розробляється, проте його буде запроваджено лише в тому разі, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо запровадження жорсткішого карантину. Цей план справді розробляється, але це "план Б", якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього "плану Б", щоб вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими і передбачуваними для людей і бізнесу.

Тому цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Міським головам розсилається опитування про те, які протиепідемічні правила і обмеження вони вважають оптимальними. Обмеження для яких місць скупчення людей краще застосувати. Відбуваються щоденні консультації з епідеміологами й інфекціоністами. Аналізується ситуація щодо кожного регіону. Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, зважений і підтриманий усіма план", - написав Шмигаль.

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Прем'єр підкреслив, що точної дати запровадження в Україні жорсткішого карантину наразі немає.