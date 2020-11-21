Політики не виконують обіцянок, і це призводить до нових революцій, - Зеленський. ФОТО

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками революцій 1991, 2004, 2013-2014 років, захисниками держави та представниками інтелектуальної еліти. Це перше подібне спілкування керівництва країни. Глава держави приєднався до розмови за допомогою відеозв'язку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент заявив, що здобутком трьох революцій є нова свідомість як громадян, так і влади. Кожен громадянин нашої держави знає – зміни справді можливі.

"Фраза "Від мене нічого не залежить" – це є на сьогодні міф. Точно зрозуміло, що разом ми можемо все. А кожен наступний правитель знатиме, що воля народу – вона є вирішальна, її неможливо зламати, проти неї неможливо і не потрібно йти", – сказав він.

На переконання Володимира Зеленського, нам як суспільству потрібно з холодною головою відповісти на питання: які уроки ми маємо винести з трьох революцій та як не повторювати помилок?

"На мою думку, ми досить легко та згуртовано об’єднуємося проти. Проти несправедливості, неправди, проти конкретного правителя, одним слово – проти чогось або проти когось. І коли це зникає, підсвідомо настає розслабленість. Ми забуваємо, що це тільки проміжна перемога, яка ще не означає дійсно настання змін", – зазначив Президент.

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Глава держави вважає, що цим здебільшого користуються політики. І це призводить до нових революцій.

"Якби більша частина з того, що декларували у 2004 році, була виконана – не сталась би революція у 2013-му. Зрозуміло також, що у 2019-му наше суспільство ще раз підкреслило, що воно дуже незадоволене якістю тодішньої держави, і тому зробило свій вибір усупереч надіям старих еліт. Я вважаю, що то була деякою мірою електоральна революція", – сказав він.

Президент наголосив, що чинна влада сьогодні прагне та обов’язково запровадить інструмент народовладдя. Це – один зі шляхів, коли воля народу отримуватиме форму реальних, легітимних рішень. Коли громадянин матиме можливість бути почутим, не ризикуючи життям на барикадах.

На завершення зустрічі Президент України запевнив, що нинішня влада обов’язково побудує меморіальний комплекс, присвячений Революції Гідності, й акцентував увагу на необхідності подальшого діалогу влади та громадськості.

"Ми – одна країна, і давайте будувати її разом", – підсумував Володимир Зеленський.

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У зустрічі взяли участь:

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України;

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України,

Вероніка Селега, генеральний директор Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики;

Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті;

Олександр Доній, журналіст, політик, громадський і культурний діяч;

Мирон Гордійчук, активний учасник Євромайдану;

Ігор Гордійчук, Герой України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна;

Євген Дикий, науковець, публіцист, учасник Майдану та війни на сході України;

Віталій Кузьменко, учасник Євромайдану, який найбільше постраждав під час розгону студентів 30 листопада 2013 року, ветеран АТО;

Євген Нищук, народний артист України, "голос Майдану" двох революцій;

Микола Жулинський, літературознавець, політик, директор Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН України;

Євген Бистрицький, вчений-філософ;

Олесь Шевченко, учасник національно-визвольного руху, співавтор Декларації про державний суверенітет України;

Володимир Філенко, політик, колишній народний депутат України;

Олена Фроляк, українська журналістка, телеведуча, заслужений журналіст України;

Ігор Козловський, учений, релігієзнавець, письменник, громадський діяч, колишній політв’язень;

Наталя Бойків, дружина загиблого Героя Небесної Сотні;

Олеся Жуковська, активна учасниця Революції Гідності, волонтер-медик;

Микола Кузнєцов, активний учасник Революції Гідності, науковець, член-кореспондент НАН України;

Ігор Кузнєцов, активний учасник Революції Гідності, старший викладач НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Ігор Пошивайло, активний учасник Революції Гідності, директор Музею Революції Гідності.