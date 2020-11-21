Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

Сьогодні, 21 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет. Неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

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ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ



Упродовж минулої доби, 20 листопада російсько-окупаційні війська сім разів порушили досягнуті мирні домовленості. Так, у районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлополя та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.



Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.



Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.



У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.



Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 94 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5368 транспортних засобів та 4958 осіб. Також було затримано 2 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.



Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 403 особи, у зворотному напрямку – 903 особи.