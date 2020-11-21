Центрвиборчком повідомив про реєстрацію усіх мерів, обраних на виборах 15 листопада

Центральна виборча комісія оприлюднила результати виборів мерів у семи містах, де 15 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Йдеться про Краматорськ (Донецька область), Українку (Київська область), Херсон, Кам'янець-Подільський (Хмельницька область), Луцьк, Суми та Одесу.

У Сумах переміг чинний мер Олександр Лисенко. У другому турі його підтримали 60,32% городян.

В Одесі на своєму посту залишиться Геннадій Труханов, якого підтримали 54,28% жителів міста.

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У Луцьку мером став член партії "За майбутнє" Ігор Поліщук, якого підтримали 54,6% виборців.

Міським головою Херсона став народний депутат Ігор Колихаєв. У Краматорську - самовисуванець Олександр Гончаренко.

У Кам'янці-Подільському переміг "свободівець" Михайло Посітко, в Українці - член партії "Європейська Солідарність" Олександр Туренко.