Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму
Про це повідомляє пресслужба Держагентства розвитку туризму, передає Цензор.НЕТ.
Наприклад, за 2019 рік найбільше їх прибуло із Великої Британії – 18 000, по 10 000 із Польщі та Німеччини, а також 6 500 із США.
"Звичайно, пандемія COVID-19 внесла свої корективи, через закриті кордони та обмеження туристична галузь потерпає чи не найбільше. За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, такий успішний 2019 рік, коли зону відчуження відвідало 124 000 туристів, змінився 2020-м, коли за десять місяців маємо статистику лише у 31 720 відвідувачів. Для порівняння: жовтень 2019 – 17 038 туристів і жовтень 2020 – 7 202.
Позитивом можна вважати лише те, що восени цього року вперше серед туристів у зоні відчуження було 90% українців", - йдеться в повідомленні.