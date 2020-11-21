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Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму

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Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму
Чорнобильська зона відчуження давно стала туристичним магнітом, особливо для іноземців, які приїжджають спеціально сюди.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства розвитку туризму, передає Цензор.НЕТ.

Наприклад, за 2019 рік найбільше їх прибуло із Великої Британії – 18 000, по 10 000 із Польщі та Німеччини, а також 6 500 із США.

"Звичайно, пандемія COVID-19 внесла свої корективи, через закриті кордони та обмеження туристична галузь потерпає чи не найбільше. За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, такий успішний 2019 рік, коли зону відчуження відвідало 124 000 туристів, змінився 2020-м, коли за десять місяців маємо статистику лише у 31 720 відвідувачів. Для порівняння: жовтень 2019 – 17 038 туристів і жовтень 2020 – 7 202.

Позитивом можна вважати лише те, що восени цього року вперше серед туристів у зоні відчуження було 90% українців", - йдеться в повідомленні.

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Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму 01

Топ коментарі

  • Антип61
    И это не считая той кучи китайцев, что один китайский аферист возил в Челябинск под видом экскурсий в Чернобыль. Там такой же неиллюзорный писец кацапы устроили и без аварии на АЭС.
  • Phoenix. UA
    "панутым нет покоя..
  • Sergii Ustim
    От спасибо...
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