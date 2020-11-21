Для того, щоб збулися мрії Євромайдану, Україні треба продовжувати боротьбу з корупцією, - Квін
Про це йдеться в зверненні тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, інформує Цензор.НЕТ.
Квін підкреслила, що розпочаті в Україні реформи були б неможливі без Євромайдану, однак Україна має ще багато зробити.
"Головним серед таких зусиль є зміцнення інститутів, які борються з корумпованими впливовими колами, які підкуповували суддів, народних депутатів і як загрожували журналістам і громадянському суспільству. Доти, поки від цих осіб, які піклуються тільки про власні інтереси, не зажадають дотримання тих же правил, що і від звичайних громадян, мрії Євромайдану не здійсняться", - зазначила американський дипломат.
"Україна також має бути вільна від втручання і агресії з боку Росії, включно з припиненням російської окупації Криму і виведенням російських сил зі сходу України", - додала вона.
Квін запевнила, що США підтримують пов'язані з Євромайданом надії українського народу на продовження євроатлантичної інтеграції країни, повний суверенітет і територіальну цілісність.
Ми підтримуємо народ України та пов’язані з Євромайданом надії на успішну економіку, на уряд, який працює на благо українців, поважає їхні права й однаково ставиться до всіх громадян відповідно до закону. До вашої уваги повідомлення Тимчасової повіреної у справах Крістіни Квін. pic.twitter.com/lKSHNBNZrv— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 21, 2020