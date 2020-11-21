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Для того, щоб збулися мрії Євромайдану, Україні треба продовжувати боротьбу з корупцією, - Квін

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Для того, щоб збулися мрії Євромайдану, Україні треба продовжувати боротьбу з корупцією, - Квін
США підтримують народ України і пов'язані з Євромайданом надії на успішну економіку, на уряд, який працює на благо українців, поважає їхні права і однаково ставиться до всіх громадян відповідно до закону.

Про це йдеться в зверненні тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, інформує Цензор.НЕТ.

Квін підкреслила, що розпочаті в Україні реформи були б неможливі без Євромайдану, однак Україна має ще багато зробити.

"Головним серед таких зусиль є зміцнення інститутів, які борються з корумпованими впливовими колами, які підкуповували суддів, народних депутатів і як загрожували журналістам і громадянському суспільству. Доти, поки від цих осіб, які піклуються тільки про власні інтереси, не зажадають дотримання тих же правил, що і від звичайних громадян, мрії Євромайдану не здійсняться", - зазначила американський дипломат.

"Україна також має бути вільна від втручання і агресії з боку Росії, включно з припиненням російської окупації Криму і виведенням російських сил зі сходу України", - додала вона.

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Квін запевнила, що США підтримують пов'язані з Євромайданом надії українського народу на продовження євроатлантичної інтеграції країни, повний суверенітет і територіальну цілісність.

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  • 18c49ed2
    Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украине надо продолжать борьбу с коррупцией, – Квин - Цензор.НЕТ 613
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    Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украине надо продолжать борьбу с коррупцией, – Квин - Цензор.НЕТ 5595
  • Senator S 01a656ec
    Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украине надо продолжать борьбу с коррупцией, – Квин - Цензор.НЕТ 9967 Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украине надо продолжать борьбу с коррупцией, – Квин - Цензор.НЕТ 8960 папа украинской коррупции
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