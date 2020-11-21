Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович
Про це спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович повідомив в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Арестовича, делегація в кулуарних розмовах між собою розглядає всі варіанти повернення Донбасу, але про "план Б" він може говорити неофіційно.
"Неофіційно говорю про "план Б", як приватна особа. Він дискутується в кулуарах. І ключове слово там "миротворці". Від плану Порошенка нічим не відрізняється. Тільки ходить така легенда кулуарах, що в 2016 році майже домовилися про миротворців, але хтось уперся з української делегації, і план введення миротворців був зірваний. Ми зараз знайшли спосіб фактично забезпечити миротворців. Збільшення СММ ОБСЄ - це потужний елемент контролю", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив, що у президента України Володимира Зеленського є "план Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.