Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності

"За Зеленського відбувається те, про що я і багато інших попереджали ще рік тому - розпад державності".

Так в липні цього року писав нинішній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

На це звернув увагу в фейбуці журналіст і блогер Юрій Романенко.

"Як влаштуватися на роботу до Зеленського. Мочиш його, не шкодуючи живота свого. Потім отримуєш позицію міністра, прем'єра або радника глави ТКГ. Чим дужче мочиш, тим вище ймовірність кадрового зльоту. Наш президент не боїться критики і готовий прощати навіть самі безтактні висловлювання заради блага України", - написав він.

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Зазначимо, що Романенко навів тільки частину оригінального тексту. Він датований 2 липня 2020 року і, як і раніше, доступний, наприклад, в Telegram Арестовича.

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.