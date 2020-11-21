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Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності

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Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності
"За Зеленського відбувається те, про що я і багато інших попереджали ще рік тому - розпад державності".

Так в липні цього року писав нинішній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

На це звернув увагу в фейбуці журналіст і блогер Юрій Романенко.

"Як влаштуватися на роботу до Зеленського. Мочиш його, не шкодуючи живота свого. Потім отримуєш позицію міністра, прем'єра або радника глави ТКГ. Чим дужче мочиш, тим вище ймовірність кадрового зльоту. Наш президент не боїться критики і готовий прощати навіть самі безтактні висловлювання заради блага України", - написав він.

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Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності 01

Зазначимо, що Романенко навів тільки частину оригінального тексту. Він датований 2 липня 2020 року і, як і раніше, доступний, наприклад, в Telegram Арестовича.

Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності 02

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    відбувався, поки Арестовичу не відкрили кормушку
    тепер всьо зашибісь
  • Кіт Яша
    Нічого дивного, він звичайна консерва, не перший і не останній. Згадайте Гадю Савченко
  • IN UA 7395a7cc
    Для кремлевской консервы Арестовича переобуться, все равно, что одеть женское платье.

    Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности - Цензор.НЕТ 2301
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