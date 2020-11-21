Новини

Гроші на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні перераховані підрядникам, матеріали куплені, - директор музею Революції Гідності Пошивайло

5 610105
Гроші на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні перераховані підрядникам, матеріали куплені, - директор музею Революції Гідності Пошивайло
Кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. Під час обшуків у музеї Революції Гідності правоохоронці вилучили документи, що були у публічному доступі, а про проблеми будівництва було відомо вже два роки.

Про це директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло розповів у коментарі hromadske, прокоментувавши заяву прокуратури про можливе розкрадання коштів на будівництві меморіалу Небесної сотні, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що проблеми з будівництвом пов’язані з арештом території, де відбуваються слідчі експерименти, а на час перерахування коштів підряднику не було про це відомо. За словами Пошивайла, підрядник закупив необхідні матеріали для будівництва.

"Був чіткий план і графік робіт, що 20 лютого мав би бути збудований, відкритий меморіал, треба було закуповувати матеріали. Саме тому і була виплачена така сума. Виплата авансу — це стала практика, це не є злочином", — заявив Пошивайло.

Також він додав, що недовіри до підрядника в них не може бути, оскільки вони перевіряли наявність тих матеріалів самостійно.

"В нас є звіти підрядника за закуплені матеріали. Ми самі бачили ті дерева, граніт. Гроші не зникли. Єдина перешкода — це арешт ділянки. Це звучить дуже маніпулятивно, оскільки жодних звинувачень нам не надано, ми не знаємо в якому статусі нас викликали (на допит. - Ред.)", — сказав директор музею.

Також дивіться: "Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло - Цензор.НЕТ 24
  • olele
    а все тому, що інформаційний простір зараз важливіший, аніж фізичний
    "...уже не потрібно розстрілювати міста з "градів" - достатньо розбомбити мізки через медіа"

    Himikus@MrHimikus 19 ****.

    Ну, і шо тепер ви скажете, защітнічки Зеленського і хейтери Пороха всіх мастей.
    Шо вам ще потрібно, щоб роззявити ваші баньки і побачити, що всю цю зелень привела до влади росія вашими руками, зазомбувавши фейками про роттердам, свинарчуків і ліпєцку фабрику. Продались ні за грош
  • Стронг Рок
    Ну вот и замечательно.
    Покажите материалы.
    Укажите стоимость.
    И всё будет ОК.
    Зачем столько шума?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини