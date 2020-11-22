Новини • Хабарники

Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою"

6 21138
Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою"
Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Чернігівської районної державної адміністрації Сергія Журмана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в розпорядженні.

Його призначили на посаду голови Чернігівської РДА в липні 2020 року, пише "24 канал".

Дивіться також: "Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП. ВIДЕО

Нагадаємо, 4 листопада в СБУ повідомили, що голову Чернігівської райдержадміністрації затримали під час одержання хабара.

За даними спецслужби, він вимагав 10 тисяч доларів за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів. Також за ці гроші він пропонував дозвіл на розробку детального плану території.

Тоді в СБУ ім'я затриманого не назвали. А про те, що за всім стоїть саме Журман, повідомила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко. Згодом чиновниця надіслала до Офісу президента подання на звільнення політика.

Якщо провину Журмана доведуть, йому загрожує позбавлення волі терміном 5-10 років.

Дивіться також: Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Дід Трохим
    А если бы тот не подал заявление, то и занимал бы посаду и дальше?
  • Кіт Яша
    О, перший непрохідний допоміг так що команда Віслюка Оманського розгрібає залишені Порошенком завали. 130 млрд вже розгребли. Навіть вирили яму в 300 млрд

    Продовжуємо вірити "правдорубу-пацифісту", що в угоду мокшанських свнсбк розпродав армійську техніку та обладнання? Зелений популіст

    Хто розпродавав військове озброєння України

    Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 410
  • Кіт Яша
    Пам'ятаю передвиборчі рекламні роліки Гриценка, де він так послужливо шахматку блазню подавав і ходи підказував. Вже тоді помножив себе на нуль.
    Нагадаю - цей під0р вітчим того самого разумкова і чоловік однієї відомої ТП....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини