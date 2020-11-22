ЦВК зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів до міськради з урахуванням висновків суду

Центральна виборча комісія на черговому засіданні 21 листопада зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням висновків суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням висновків суду", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в ЦВК надійшла скарга від кандидата в депутати Полтавської міськради Сьоміка, в якій він просить "визнати протиправною бездіяльність Полтавської міської територіальної виборчої комісії Полтавського району Полтавської області щодо невиконання постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2020 р., неусунення порушень виборчого законодавства, встановлених судом, встановлення результатів виборів у Полтавській міській раді з урахуванням висновків суду "і зобов'язати цю комісію усунути зазначені порушення та встановити зазначені результати виборів".

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"Розглянувши скаргу, а також інші документи та матеріали, що надійшли до ЦВК, Комісія задовольнила її частково, визнавши протиправною бездіяльність Полтавської міської ТВК, яка полягає у незабезпеченні встановлення точних і достовірних результатів виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням голосів виборців на виборчій дільниці №531236 та невиконанні нею постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2020 року", - сказано в повідомленні.

Крім того, ЦВК зобов'язала зазначену ТВК невідкладно вжити заходів, спрямованих на виконання зазначеної постанови суду і встановлення результатів виборів депутатів Полтавської міськради з урахуванням висновків суду.

Також ЦВК зобовʼязала Полтавську міську ТВК передати Шевченківській районній у місті Полтава ТВК виборчу документацію з виборів депутатів Полтавської міської ради ДВК зазначеної виборчої дільниці із особливостями, визначеними в цій постанові. Після цього зазначена районна ТВК має невідкладно встановити підсумки голосування з врахуванням голосів виборців на вказаній виборчій дільниці, а Полтавська міська ТВК – результати виборів депутатів Полтавської міської ради.

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