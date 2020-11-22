В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 12 079 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 4 604 особи, померли 138 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей і 375 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1 134 людини; летальних випадків - 138; одужали 4 604 людини", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.

Днем раніше, 21 листопада, було зафіксовано антирекорд у 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби за добу, 20 листопада повідомлялося про 14 575 випадків інфікування; 19 листопада було зафіксовано 13 357 нових випадків; 18 листопада було 12 496 хворих.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становила 624 744 особи, 10 951 особа померла від COVID-19, одужали 286 917 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) і Запорізькій (765) областях.

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