Новини • Місцеві вибори-2020

Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах

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Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах
У 11 містах України сьогодні відбувається другий тур місцевих виборів. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Виборчі дільниці розпочали роботу о 8:00. ДВК працюють із дотриманням протиепідемічних правил.

Другий тур голосування почався в таких містах: Львів, Бердянськ (Запорізька область), Дніпро, Дрогобич (Львівська область), Полтава, Миколаїв, Слов'янськ (Донецька область), Нікополь (Дніпропетровська область), Рівне, Ужгород (Закарпатська область), Черкаси.

Для забезпечення порядку на території дільниць і охорони виборчої документації щодо повторного голосування залучено майже 10 тисяч правоохоронців на території всієї України.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    В президенти балотувалось 39 кандидатів, а мудрий нарід обрав блазня. Так і у вас.
  • Yakov Nemo
    В Днепре из все за зол ,Филатов наверное лучшее😊
  • YU ST
    Мій дім 5-0 на користь Синютки. У першому турі ми дали 2-0, а тепер під'їхав я сам з Польщі (не пошкодував 1200 грн. на тест, який зрештою показав, що єстем безковідни), старший брат з Жовкви, який зареєстрований у нас, і син, який у першому турі не захотів їхати від дівчини з Бродів. Тепер всі на місці, всі мобілізовані!
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