Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах

У 11 містах України сьогодні відбувається другий тур місцевих виборів. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.