МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко
Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що йдеться про термінове транспортування учасників ДТП, які зазнали важких травм, про транспортування донорських органів і термінове переміщення бригад хірургів, як це було в недавній ситуації з пересадкою серця Борисом Тодуровим, про яку повідомив Геращенко.
"Минулої п'ятниці лише за 4 години вдалося забезпечити екстрене транспортування Бориса Тодурова з Маріуполя до Львова для пересадки серця від раптового донора (людини, особистості, життя якої, на жаль, добігло кінця) 36-річному жителю Хмельницької області, який помер би найближчими тижнями, якби йому не вставили в груди новий "мотор".
Військові льотчики на вертольоті перекинули Бориса Тодурова із закритого для цивільної авіації аеродрому Маріуполя в Запоріжжя. Звідти на приватному літаку, який організував Вадим Новинський, Борис перелетів до Львова, де екіпаж патрульної поліції максимально швидко доставив хірурга в госпіталь, де готувалася операція з трансплантації серця", - розповів Геращенко подробиці.
"Зокрема, з цією метою міністр МВС Арсен Аваков просував і лобіював проєкт із закупівлі 55 вертольотів Eurocopter, які покриють всю територію України і рятуватимуть життя людей, як у випадку надзвичайних подій і катастроф, так і надаючи допомогу у разі термінового транспортування людей і вантажів у медичних цілях", - підсумував Геращенко.