МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко

Міністерство внутрішніх справ підпише меморандум із Міністерством охорони здоров'я щодо надання літаків і вертольотів стуктур МВС для медицини катастроф.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що йдеться про термінове транспортування учасників ДТП, які зазнали важких травм, про транспортування донорських органів і термінове переміщення бригад хірургів, як це було в недавній ситуації з пересадкою серця Борисом Тодуровим, про яку повідомив Геращенко.

"Минулої п'ятниці лише за 4 години вдалося забезпечити екстрене транспортування Бориса Тодурова з Маріуполя до Львова для пересадки серця від раптового донора (людини, особистості, життя якої, на жаль, добігло кінця) 36-річному жителю Хмельницької області, який помер би найближчими тижнями, якби йому не вставили в груди новий "мотор".

Військові льотчики на вертольоті перекинули Бориса Тодурова із закритого для цивільної авіації аеродрому Маріуполя в Запоріжжя. Звідти на приватному літаку, який організував Вадим Новинський, Борис перелетів до Львова, де екіпаж патрульної поліції максимально швидко доставив хірурга в госпіталь, де готувалася операція з трансплантації серця", - розповів Геращенко подробиці.

Читайте також: В Україні необхідно розвивати систему посмертного донорства, - Степанов

"Зокрема, з цією метою міністр МВС Арсен Аваков просував і лобіював проєкт із закупівлі 55 вертольотів Eurocopter, які покриють всю територію України і рятуватимуть життя людей, як у випадку надзвичайних подій і катастроф, так і надаючи допомогу у разі термінового транспортування людей і вантажів у медичних цілях", - підсумував Геращенко.



