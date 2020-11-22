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МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко

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МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко
Міністерство внутрішніх справ підпише меморандум із Міністерством охорони здоров'я щодо надання літаків і вертольотів стуктур МВС для медицини катастроф.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що йдеться про термінове транспортування учасників ДТП, які зазнали важких травм, про транспортування донорських органів і термінове переміщення бригад хірургів, як це було в недавній ситуації з пересадкою серця Борисом Тодуровим, про яку повідомив Геращенко.

"Минулої п'ятниці лише за 4 години вдалося забезпечити екстрене транспортування Бориса Тодурова з Маріуполя до Львова для пересадки серця від раптового донора (людини, особистості, життя якої, на жаль, добігло кінця) 36-річному жителю Хмельницької області, який помер би найближчими тижнями, якби йому не вставили в груди новий "мотор".

Військові льотчики на вертольоті перекинули Бориса Тодурова із закритого для цивільної авіації аеродрому Маріуполя в Запоріжжя. Звідти на приватному літаку, який організував Вадим Новинський, Борис перелетів до Львова, де екіпаж патрульної поліції максимально швидко доставив хірурга в госпіталь, де готувалася операція з трансплантації серця", - розповів Геращенко подробиці.

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"Зокрема, з цією метою міністр МВС Арсен Аваков просував і лобіював проєкт із закупівлі 55 вертольотів Eurocopter, які покриють всю територію України і рятуватимуть життя людей, як у випадку надзвичайних подій і катастроф, так і надаючи допомогу у разі термінового транспортування людей і вантажів у медичних цілях", - підсумував Геращенко.

МВС надасть Міністерству охорони здоровя свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко 01
МВС надасть Міністерству охорони здоровя свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко 02

Топ коментарі

  • Виктор Ли a3db1a1b
    МВД надасть не свій авіапарк а державний бо придбаний не аваковим і геращенком а на кошти платників податків. Геращенку слід відокремлювати свою шерсть від державної. МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2659
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Таке враження що спілкуюсь з дебілом.Нема різниці на яку структуру були придбані ці гелікоптери бо вони придбані на наші кошти а не на кошти даних структур і тому мають бути використані там де треба для людей котрі їх придбали, а не по забаганках високих мусорів.Бо вони зміняться а техніка лишиться в державі.
  • Alexey Chernyavsky
    Ща прям расплачусь! Антоша, боров ты наш спасательный. Это можно было бы сделать тихо, а не ради пиара. А не демонстрировать, что страна нищая, Минздрав голимый, а страна полицейская. и свой авиапарк, как у Люфтваффе. Чем ты козыряешь, тем что все бабло идет на МВД, а народу болт? На то бабло, что вы с шефом скрысятничали на закупках, полицейские должны не штрафовать за отсутствие маски, а ходить и их раздавать....
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