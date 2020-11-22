Члени ДВК у Львові підписали підсумковий протокол до завершення голосування, відкрито провадження

Поліцейські у Львові відкрили кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними відділу, в поліцію надійшло повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на одній із дільниць у Личаківському районі Львова.

Співробітники поліції, які прибули на місце, встановили, що деякі члени ДВК підписали протокол про підрахунок голосів виборців до завершення голосування та підрахунку голосів.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 158-3 КК України (фальсифікація, підробка, пошкодження, приховування, пошкодження або знищення печатки виборчої комісії, виборчої скриньки, списку виборців або учасників референдуму).

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Сьогодні у Львові відбувається другий тур голосування на виборах голови територіальної громади Львова. За перемогу змагаються чинний мер Львова Андрій Садовий і народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, о 8:00 в 11 великих містах розпочався другий тур голосування за мерів.