Дипломата Ніколенка призначено спікером МЗС України

На посаду спікера Міністерства закордонних справ України призначено дипломата Олега Ніколенка, який раніше працював у посольстві в Лівії і в Постійному представництві України при ООН.

Про це йдеться в повідомленні МЗС на сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Ніколенко здобув філологічну освіту, став перекладачем з англійської та арабської мов, потім - юристом-міжнародником. У 2008 році пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії. Після повернення до Києва продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

Ніколенко працював в ООН, в складі делегації під час дворічного членства України в Раді безпеки ООН. Також обіймав посаду віцеголови комітету ООН із питань інформації, брав участь у реформуванні інформаційної політики Організації Об’єднаних Націй в контексті протидії пандемії COVID-19.

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Нагадуємо, з листопада 2018 року спікеркою МЗС була Катерина Зеленко. У листопаді поточного року президент Володимир Зеленський призначив її послом України в Сінгапурі.