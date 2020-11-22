Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК
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Станом на 13:00 середня кількість виборців, які отримали бюлетені на дільницях (явка виборців) на виборах міських голів 22 листопада, становить 12,7%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Зокрема, явка на виборах мера Дніпра становить 13,24%;
міського голови Нікополя - 12,91%;
міського голови Слов'янська - 18,14%;
міського голови Ужгорода - 12,19%;
міського голови Бердянська - 12,38%;
міського голови Львова - 12,89%;
міського голови Дрогобича - 11,46;
міського голови Миколаєва - 12,26%;
міського голови Полтави - 11,15%;
міського голови Рівного - 12,35,
міського голови Черкас - 11,59%.
У ЦВК зазначили, що ці відомості не мають офіційного характеру, оскільки надходять від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв'язку, зокрема телефоном або електронною поштою.