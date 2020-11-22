Новини • Місцеві вибори-2020

Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК

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Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК
Станом на 13:00 середня кількість виборців, які отримали бюлетені на дільницях (явка виборців) на виборах міських голів 22 листопада, становить 12,7%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зокрема, явка на виборах мера Дніпра становить 13,24%;

міського голови Нікополя - 12,91%;

міського голови Слов'янська - 18,14%;

міського голови Ужгорода - 12,19%;

міського голови Бердянська - 12,38%;

міського голови Львова - 12,89%;

міського голови Дрогобича - 11,46;

міського голови Миколаєва - 12,26%;

міського голови Полтави - 11,15%;

міського голови Рівного - 12,35,

міського голови Черкас - 11,59%.

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У ЦВК зазначили, що ці відомості не мають офіційного характеру, оскільки надходять від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв'язку, зокрема  телефоном або електронною поштою.

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Топ коментарі

  • Bandera Rosa
    12,7%
    ...это не явка, это массовая капитуляция...
  • Стрелок
    Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9758
  • Михаил Грушевский
    Печалька... большинство ложили болт на все это. Вот на самом то деле, даже те кто идет голосовать, не голосуют за кого то, а против кого то. Апатия, которая вылезет нам боком, уже скоро.
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