На Харківщині прикордонники затримали чоловіка, який перебуває 4 роки в розшуку за зґвалтування, - ДПСУ. ФОТО
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У Харківській області прикордонники затримали громадянина України, якій слідував з РФ і який перебуває в розшуку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління ДПСУ.
Учора, 21 листопада, в пункті пропуску "Гоптівка" під час здійснення заходів прикордонного контролю стосовно громадянина України спрацювала одна із баз даних правоохоронців.
Громадянин України прямував з РФ. Як з’ясували прикордонники Харківського загону, Національна поліція розшукує українця ще з 2016 року за підозрою у скоєнні на території Дніпропетровської області злочинів, відповідальність за які передбачена статтями Кримінального кодексу України 152-1 "Зґвалтування" та 162-1 "Порушення недоторканності житла".
Громадянина затримали та передали представникам Національної поліції.