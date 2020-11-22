Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів

У США федеральний суддя відхилив позов президента Дональда Трампа до виборчої комісії штату Пенсільванія з вимогою переглянути результати голосування в цьому штаті.

Як повідомили агентства Associated Press і Reuters, постанова суду, винесена 21 листопада, стала останнім ударом по чинному президенту, який наполегливо намагається змінити результат президентських виборів, подаючи судові позови і вдаючись до інших, як зазначає американська преса, "безпрецедентних" засобів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Пенсільванія – один із кількох ключових штатів, у яких 3 листопада переміг суперник Трампа Джо Байден.

Головними аргументами юристів Трампа стало те, що виборчі комісії штату неправильно порахували бюлетені, отримані поштою. Юристи чинного президента також стверджували, що спостерігачі від Республіканської партії не були допущені до процедури підрахунку голосів.

Суддя Метью Бренн ухвалив, що аргументи Трампа в цій справі були безпідставні, спекулятивні і не підкріплені доказами. Суддя також оголосив про догану адвокатам Трампа.

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Постанова суду означає, що голоси виборців штату Пенсільванія тепер можуть бути сертифіковані. Тепер виборчі комісії у всіх штатах зможуть зробити наступний крок до підготовки засідання колегії виборників 14 грудня. Саме це засідання і оголосить офіційно про переможця виборів президента США.

Юридичні радники Трампа подали в суди понад два десятки позовів, що оскаржують результати голосування 3 листопада, але майже всі вони були відкинуті.

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Нагадаємо, 7 листопада низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Новообраного президента привітали лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Голосування в США відбулося 3 листопада, багато виборців голосували поштою. Заклики чинного президента США Дональда Трампа до перерахунку голосів у Пенсільванії сформовані на повідомленні працівника поштового відділення в місті Ері в штаті Пенсільванія Річарда Хопкінса. Однак той відмовився від своїх слів.