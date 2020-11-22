Генсек ООН Гутерреш запропонував списати борги найбіднішим країнам через пандемію коронавірусу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав списати борги найбіднішим країнам, або, хоча б, відстрочити їх погашення до кінця 2021 через пандемію коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази", - підкреслив Гутерріш.

Він попередив, що сьогодні стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості, що може обернутися неминучою хвилею "суверенних дефолтів". У зв'язку з цим Гутерріш вважає, що багаті держави мають піти на списання боргів деяким країнам, або, принаймні, відстрочити їх погашення.

"Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров'я, а й глобальних інститутів управління і багатосторонніх відносин. Ми маємо взятися за розв'язання кризи і під час відновлення побудувати краще майбутнє", - заявив генсек ООН.

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Він додав, що без міжнародного фінансування тут не обійтися. Адже сьогодні, за його словами, країни, як ніколи, потребують фінансових засобів.