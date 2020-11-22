Генсек ООН Гутерреш запропонував списати борги найбіднішим країнам через пандемію коронавірусу
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази", - підкреслив Гутерріш.
Він попередив, що сьогодні стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості, що може обернутися неминучою хвилею "суверенних дефолтів". У зв'язку з цим Гутерріш вважає, що багаті держави мають піти на списання боргів деяким країнам, або, принаймні, відстрочити їх погашення.
"Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров'я, а й глобальних інститутів управління і багатосторонніх відносин. Ми маємо взятися за розв'язання кризи і під час відновлення побудувати краще майбутнє", - заявив генсек ООН.
Він додав, що без міжнародного фінансування тут не обійтися. Адже сьогодні, за його словами, країни, як ніколи, потребують фінансових засобів.