США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо

США 22 листопада офіційно вийшли з Договору про відкрите небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Держдепартамент США підтвердив цей крок, зазначивши, що з моменту повідомлення про майбутній вихід минули шість місяців, і заявивши, що "вихід США набрав чинності 22 листопада 2020 року, і Сполучені Штати більше не є державою-учасницею Договору про відкрите небо".

Рада національної безпеки США підтвердила цей висновок і додала, що "Росія грубо порушувала [договір] протягом багатьох років".

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Угода про "відкрите небо" почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.