Новини • Місцеві вибори-2020

Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів

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Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів
У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через проведення "ярмарків" із агітацією за одного з кандидатів у день виборів міського голови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

За її даними, факт кваліфікували за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборців) Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на понад 30 локаціях міста – у парках, скверах, на бульварах тощо – розгорнули так звані "ярмарки вихідного дня". Працюють ятки, де безкоштовно наливають глінтвейн або чай чи дають випічку за селфі з виборчої дільниці. Організатором акції анонсована "Асоціація рестораторів Дніпра".

Так, у парку Прибережному, на житловому масиві Перемога, під гаслом "Гуляй, дихай, голосуй!" наливають глінтвейн. "Трохи згодом" обіцяють також роздавання "шестиметрової шаурми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спробу підкупу виборців зафіксовано на виборах в Рівному, - Нацполіція

Раніше голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявляв, що штучна активізація явки виборців не є порушенням законодавства, але може розглядатися як "маніпулятивна технологія".

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Филатов МЕР Днепра Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів - Цензор.НЕТ 5949
  • Вася Шевченко f77d76ba
    По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.
  • shokolad
    от і добре. Бо як подумаю що чорнодупе дагестанське кримінальне чмо всядеться в боріне крісло, то аж лячно якось стає. І так продиху від тих чортових "діаспор" вже немає, то не вистачало щоб ще й місто очолював чуркестанець. Хай іде та болотується у Дагестані.
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