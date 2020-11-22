Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова

Міністерство закордонних справ проводить перевірку інформації про продаж бруківки з музею-заповідника "Херсонес Таврійський", територія якого з 2013 року включена в список світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

"Оголошення таке було розміщено на сайті Аvito . Тепер його там немає, вивчаємо ситуацію. Це, на жаль, страшна "класика" окупаційного жанру, яку в разі підтвердження, доведемо до міжнародних партнерів", - зазначила заступниця міністра.

Також читайте: Фабрикація справ проти українців - одна з ключових репресивних практик РФ у Криму, - Джапарова

За інформацією Крим.Реалії, 18 листопада повідомлялося про завершення робіт з укладання бруківки на території біля Свято-Володимирського кафедрального собору в Херсонесі. Як стверджують в адміністрації музею, покриття не було предметом охорони: воно було демонтовано.

Цього ж дня на сайті Аvito з'явилося оголошення про продаж понад 1000 кв. м бруківки, нібито демонтованої "з місця хрещення князя Володимира". Публікацію розмітили від імені компанії "Грунт опт.рф".

Адміністрація музею-заповідника назвала це оголошення провокацією. "Розцінюємо це як намагання недобросовісних продавців елементарно" набити "ціну на абсолютно звичайний товар, який відношення до музею-заповіднику не має", - йдеться на сайті "Херсонеса Таврійського".

Пізніше адміністрація опублікувала лист, де компанія "Грунт опт.рф" вибачилася за розміщення цього оголошення.