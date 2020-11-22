Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко. ІНФОГРАФІКА

На повторних виборах 22 листопада перемагають чинні мери Львова і Черкас.

Такі результати екзитполу від компанії Liberty Report опублікувала в фейсбуці студія Савіка Шустера, яка замовила опитування, пише Цензор.НЕТ.

У Львові екзитпол показав такі результати: Андрій Садовий - 62,8%, Олег Синютка - 37,2%.

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У Черкасах: Анатолій Бондаренко - 54,25%, Віктор Євпак - 45,75%.





Для Львова очікувана похибка екзитполу становила 1,21%, для Черкас - 1,45%.

Зазначимо, що також повторне голосування відбувалося сьогодні в Дніпрі, Миколаєві, Рівному, Полтаві, Ужгороді, Нікополі, Дрогобичі та Слов'янську. Liberty Report не проводила екзитпол у цих містах.