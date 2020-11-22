Станом на 20:00 явка виборців становила 29,3%, - глава правління "ОПОРИ" Айвазовська

Інтегрована явка виборців станом на 20:00 в 11 громадах, де 22 листопада відбувалися повторні вибори, становить 29,3%.

Про це повідомила в фейсбуці глава правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"Інтегрована явка виборців за даними Громадянської мережі "ОПОРА" станом на 20:00 у 11 громадах становила 29,3% (похибка 1,4%). Нагадаємо, що явка 25 жовтня на цей час була 36,88 за даними ЦВК та 35,9 % за даними Опори (похибка 1,14%).

15.11 явка була 23,9%". - нагадала вона.

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Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.