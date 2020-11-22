Новини • Місцеві вибори-2020

Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС"

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Дільничні виборчі комісії Рівного опрацювали 100% голосів.

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.

Згідно з підрахунком, Олександра Третяка підтримали 50,18% виборців, Віктора Шакирзяна - 47,76%.

Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від ЄС 01

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Водночас, за даними паралельного підрахунку 100% протоколів, Олександр Третяк набирає 50,18% голосів (27 412 виборців), його опонент - 47,76% (26 093), повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    После проигрыша президентских выборов говноэксперты прогнозировали Пороху политический крах, забвение и судьбу Ющенка.
    Сегодня партия Порошенка набирает вес, укрепляется на западе и в центре, уверенно движется на юг и восток, имеет второе место в рейтинге политических партий.
    И это несмотря на мегатонны кремлевской пропаганды, влитой и продолжающей вливаться в уши украинскому народу.
  • 18c49ed2
    Это цена всем "правдивым-правдивым" экзитполам от власти.
  • Стрелок
    вот вам и экзитпол от социса
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