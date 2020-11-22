Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС"
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Дільничні виборчі комісії Рівного опрацювали 100% голосів.
Про це стало відомо Цензор.НЕТ.
Згідно з підрахунком, Олександра Третяка підтримали 50,18% виборців, Віктора Шакирзяна - 47,76%.
Водночас, за даними паралельного підрахунку 100% протоколів, Олександр Третяк набирає 50,18% голосів (27 412 виборців), його опонент - 47,76% (26 093), повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".
Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.