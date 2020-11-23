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Країни G20 продовжили заморозку боргів найбідніших країн і виступили за рівний доступ до вакцин проти COVID-19

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Країни G20 продовжили заморозку боргів найбідніших країн і виступили за рівний доступ до вакцин проти COVID-19
"Група двадцяти" (G20) підбила підсумки саміту.

Про це йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками саміту G20, пише Цензор.НЕТ.

У ньому, зокрема, наголошується на ролі масштабної вакцинації проти COVID-19 і висловлюється обіцянка "не пошкодувати зусиль, щоб забезпечити безперешкодний і рівний доступ для всіх людей".

Також лідери G20 заявили про підтримку глобального проєкту з протидії коронавірусу Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator і його центру COVAX, який має забезпечувати доступ до вакцин.

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У документі наголошується, що пандемія коронавірусу стала ударом по економіці і рівню життя людей, а лідери G20 готові "вести світ до сильної, інклюзивної та збалансованої постковідної ери". Зокрема, до червня 2021 року продовжена програма заморозки боргів найбідніших країн.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Я считаю, что поддерживающие Россию в генассамблее ООН страны, а именно:
    Белоруссия
    Армения
    Сирия
    КНДР
    Зимвабве
    Куба
    Венесуэла и
    Никарагуа,
    должны отказаться от западных вакцин и вакцинироваться исключительно российской вакциной "Спутник новичка".
  • Welt Schmerz
    Та не кажіть. Зубожіння таке - аж сльози течуть! Підлога країни всі ці роки ялини стать вареника, забули навіть картоплю та зітхання, не кажучи вже про курчат тютюну та холодець з мови Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 9475
  • 18c49ed2
    У каждого года свои символы.

    Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8680
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