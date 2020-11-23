На Марші проти фашизму в Мінську затримали понад 330 осіб, - правозахисники
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію "Вясна", затримано щонайменше 374 особи. Переважна більшість - у Мінську (337 осіб).
"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 200 громадян, щодо яких проводиться перевірка в межах чинного законодавства", - повідомляє TUT.BY із посиланням на пресслужбу ГУВС Мінміськвиконкому.
У коментарі ТАСС прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що силовики застосовували спецзасоби в Мінську.
"Групи людей у Мінську порушували громадський порядок, виходили на проїжджу частину, заблокувавши рух автотранспорту. Громадяни неодноразово попереджали про неприпустимість порушення громадського порядку. Під час затримання дехто з них чинили опір співробітникам міліції, стосовно них були застосовані спецзасоби", - зазначила вона.