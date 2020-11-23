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На Марші проти фашизму в Мінську затримали понад 330 осіб, - правозахисники

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На Марші проти фашизму в Мінську затримали понад 330 осіб, - правозахисники
У неділю, 22 листопада, в Білорусі відбувся Марш проти фашизму. Щойно люди почали збиратися в колони, силовики почали затримувати демонстрантів і використовувати спецзасоби проти них. Протягом усього дня відбувалися затримання в різних районах Мінська і регіонах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію "Вясна", затримано щонайменше 374 особи. Переважна більшість - у Мінську (337 осіб).

"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 200 громадян, щодо яких проводиться перевірка в межах чинного законодавства", - повідомляє TUT.BY із посиланням на пресслужбу ГУВС Мінміськвиконкому.

У коментарі ТАСС прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що силовики застосовували спецзасоби в Мінську.

Дивіться: У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Групи людей у Мінську порушували громадський порядок, виходили на проїжджу частину, заблокувавши рух автотранспорту. Громадяни неодноразово попереджали про неприпустимість порушення громадського порядку. Під час затримання дехто з них чинили опір співробітникам міліції, стосовно них були застосовані спецзасоби", - зазначила вона.

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Топ коментарі

  • Andrea Petrychenko
    Мало цветов несут карателям.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    кста.. ЗеЧмо ведет нас туда же, где сейчас РБ и которая пытается вырваться из лап РФ. Только идиот не видит к чему ведет правление чма и чем обернется его правление для людей и страны - Сдачей суверенитета и ликвидации Украины.....
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    РБ по ходу писда.. От вашего марша кпд - НОЛЬ .. А начнете бить-палить мусоров коктейлями или ставить палаточный городок типа аля Майдан - вас постреляют менты калашами в упор... Ну, и всем будет покуй... В США выборы, Европе покуй по-определению....
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