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Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над офіційними сторінками президента США в день інавгурації

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Соцмережі Twitter і Facebook передадуть адміністрації Джо Байдена контроль над офіційними обліковими записами президента США 20 січня, в день інавгурації 46-го президента США.

Про це повідомили представники компаній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Обліковий запис, який на обох платформах називається @POTUS (абревіатура від повного найменування посади глави держави - President Of The United States), є офіційним аккаунтом президента США. Сам Дональд Трамп більш активно використовує свої особисті облікові записи як у Twitter (@realDonaldTrump), так і у Facebook (@DonaldTrump).

При цьому особисті сторінки Трампа більш популярні серед користувачів, ніж офіційні акаунти президента - наприклад, на його персональний аккаунт у Twitter підписані 88,9 млн користувачів, а на офіційній сторінці президента - 32,8 млн.

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Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над офіційними сторінками президента США в день інавгурації 01

У Facebook Трамп пише переважно на особистій сторінці, на яку підписані 34,6 млн користувачів, а от на офіційній сторінці президента із 6,4 млн підписників останній допис був 18 травня 2018 року.

Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над офіційними сторінками президента США в день інавгурації 02

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Як у випадку із президентом Бараком Обамою, обліковий допис попереднього президента США після інавгурації його наступника архівується й керується Національним управлінням архівів і документації.

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В день інавгурації Байдена найбільші соцмережі також передадуть офіційні облікові записи нової адміністрації Білого дому, віцепрезидентці та першій леді.

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Топ коментарі

  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    А до чого тут порохоботи та карантин? Як зебіли можуть пов'язувати те що не пов'язується?
  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Ви зараз серйозно? Якщо вашу моніку і її виборців не влаштовує реформа, робіть нову. Міняйте так як хочете, робіть те що вважаєте за потрібне. Вас більшість. Ви можете зробити все що хочете. Але вам знову Порох в штани наклав.
    Але чомусь моніка не збирається її змінювати, і робити нову. Тому яки питання до Пороха? Ви зараз при владі, ви. Тому в першу чергу треба себе звинувачувати в першу чергу.
  • Людмила Терещенко fed37fc8
    У України на карантин немає грошей. Молоді зелені обличчя розтринькали все, що їм залишили попередники ще за перше півріччя свого правління, навіть коли ще й ковіду не було.
    Так що ніякого карантину не буде, нема чим сплачувати тим, хто не буде нічого заробляти, сидячі на карантині.
    Вже й лікарям не платять, бо грошей немає. Який карантин!
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