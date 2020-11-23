Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над офіційними сторінками президента США в день інавгурації

Соцмережі Twitter і Facebook передадуть адміністрації Джо Байдена контроль над офіційними обліковими записами президента США 20 січня, в день інавгурації 46-го президента США.

Про це повідомили представники компаній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Обліковий запис, який на обох платформах називається @POTUS (абревіатура від повного найменування посади глави держави - President Of The United States), є офіційним аккаунтом президента США. Сам Дональд Трамп більш активно використовує свої особисті облікові записи як у Twitter (@realDonaldTrump), так і у Facebook (@DonaldTrump).

При цьому особисті сторінки Трампа більш популярні серед користувачів, ніж офіційні акаунти президента - наприклад, на його персональний аккаунт у Twitter підписані 88,9 млн користувачів, а на офіційній сторінці президента - 32,8 млн.

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У Facebook Трамп пише переважно на особистій сторінці, на яку підписані 34,6 млн користувачів, а от на офіційній сторінці президента із 6,4 млн підписників останній допис був 18 травня 2018 року.

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Як у випадку із президентом Бараком Обамою, обліковий допис попереднього президента США після інавгурації його наступника архівується й керується Національним управлінням архівів і документації.

В день інавгурації Байдена найбільші соцмережі також передадуть офіційні облікові записи нової адміністрації Білого дому, віцепрезидентці та першій леді.

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