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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн

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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн
Станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 489 012 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 7409 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 58 986 012 випадків інфікування, з них 489 012 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 393 678 осіб, з них 7409 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 40,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн 02

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Топ коментарі

  • WiM
    ты в очереди из лохов деньги на тест сдавать?..
  • Serg Koshserg
    за короновирус медики доплаты получают а за правильный диагноз нет,
    кто себе в убыток будет работать ?
  • Nestor Nen
    Ужас,еще полгода и смертельным вирусом переболеет аж 1% населения,срочно локдаун, строим концлагеря и т.д.
    В болезнь верю- жена и дети переболели пару месяцев назад,сам тест ещё не сдавал,на работе будут делать бесплатно
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