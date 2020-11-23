Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн

Станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 489 012 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 7409 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 58 986 012 випадків інфікування, з них 489 012 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 393 678 осіб, з них 7409 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 40,7 млн ​​осіб.

Читайте також: Країни G20 продовжили заморозку боргів найбідніших країн і виступили за рівний доступ до вакцин проти COVID-19

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.