ДТП в Одесі: швидка допомога зіткнулася з Lexus і перекинулася, постраждали три людини. ФОТОрепортаж
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Автомобіль швидкої допомоги Ford Transit перекинувся на бік після зіткнення з Lexus.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", за даними пресслужби патрульної поліції, аварія сталася в неділю приблизно о 17:30 на перетині вулиць Балківської та Дальницької в Одесі.
У результаті аварії постраждали два пасажири Ford Transit та водій Lexus. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.
Обставини ДТП встановлює слідство.