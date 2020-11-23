В Україні виявлено 10 945 нових випадків COVID-19: померли 124 особи, 4143 - одужали

В Україні станом на ранок понеділка, 23 листопада, зафіксовано 10 945 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 4143 особи, померли 124 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 165 осіб;

летальних випадків – 124;

одужало – 4 143 особи;

здійснено тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 635 689 осіб;

одужало – 291 060 осіб;

летальних випадків – 11 075;

проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях", - розповів Степанов.







