Поліція не примушуватиме незаконними методами мерів дотримуватися карантину, - Геращенко
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У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували відмову міських голів посилювати карантин і зазначили, що примушувати до цього незаконними методами не будуть.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Заступник глави МВС зазначив, що поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону.
"Незаконних дій з примусу мерів дотримуватися карантину - не планується", - заявив Геращенко.