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Експерт МОЗ Дубров про російську "вакцину" проти коронавірусу: "Дуже небезпечно для людей, які будуть її отримувати"

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Експерт МОЗ Дубров про російську "вакцину" проти коронавірусу: "Дуже небезпечно для людей, які будуть її отримувати"
Російська вакцина проти коронавірусу може становити небезпеку для людей, тому купувати її не потрібно навіть у тому разі, якщо вона буде дешевшою.

Про це розповів лікар-анестезіолог, професор і експерт МОЗ Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, зараз говорити про існування російської вакцини не можна, оскільки її клінічні дослідження не завершені.

"Третю фазу (досліджень. - Ред.), як правило, до 50% препаратів не проходять якісно, не проходять успішно. В цілому в світі таких прецедентів не було, коли новий лікарський засіб реєструвався б без повноцінного клінічного дослідження. Це порушення міжнародних норм проведення досліджень і дуже небезпечно для людей, які будуть отримувати цей засіб або вакцину", - сказав він.

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За словами лікаря, світова спільнота не отримала необхідних даних про вакцину російського виробництва.

"Повноцінні матеріали досліджень не були представлені світовій спільноті. В одному з дуже авторитетних медичних журналів було опубліковано відкритий лист, де десятки фахівців звернулися до виробника вакцини "Супутник-5" з проханням надати матеріали, вчені не отримали цю інформацію. Я б взагалі утримався від висловлювань, що вакцина "Супутник-5" або якась інша є в Російській Федерації", - заявив Дубров.

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