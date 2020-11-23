Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ

Радник із зовнішньої політики обраного президента США Джо Байдена Тоні Блінкен посяде пост держсекретаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Газета Hill також повідомила, що Байден визначився з кандидатурою на пост держсекретаря. Фаворитом на цей пост вважався Блінкен.

Джерела телеканалу ABC News і агентства Bloomberg також стверджують про призначення Блінкена на пост держсекретаря.

Сам Байден має повідомити про свої наміри 24 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьюзан Райс - претендентка номер один на главу Держдепу. Для України вона друг, - Чалий

Блінкен був радником Байдена з питань національної безпеки за часів його роботи на посаді віцепрезидента США. Він також працював заступником радника з питань безпеки президента США Барака Обами і заступником державного секретаря.

Крім того, Блінкен був директором з питань персоналу в комітеті Сенату із закордонних справ. Тоді комітет очолював Байден.