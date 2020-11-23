Ефективність карантину вихідного дня в Києві можна буде оцінити до п'ятниці, - Рубан
Про це Рубан повідомив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, за минулий тиждень у Києві зафіксували менше 100 порушень карантину вихідного дня.
"По місту Києву можна сказати, що бізнес і громадяни поставилися дуже відповідально. Цього тижня зафіксовано менш як 100 порушень припинення діяльності. Тільки 30 суб'єктів, можна сказати, що ігнорують правила безпеки для громадян. Можна сказати, що Київ виконує карантин", - сказав Рубан.
Він додав, що в середу-п'ятницю проводитиметься перегляд показників захворюваності, після чого можна буде говорити про ефективність карантинних обмежень.
"Динаміка захворювання стрімко зростає у зв'язку з природним зростанням захворювання. Ми зможемо оцінити ефективність карантину вихідного дня лише в середу-п'ятницю. Якщо буде різка динаміка збільшення, то захід малоефективний. Якщо буде стабілізація ситуації або незначне збільшення, то можна говорити про неефективність цих днів", - зазначив Рубан.