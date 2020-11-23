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Вакцина Оксфордського університету показала 70% ефективності проти коронавірусу

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Вакцина Оксфордського університету показала 70% ефективності проти коронавірусу
Вакцина проти коронавірусу, розроблена Оксфордським університетом, зупиняє розвиток симптомів COVID-19 у 70% людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Видання зазначає, що "це і тріумф, і розчарування після того, як вакцини Pfizer і Moderna показали 95% захист". Однак оксфордський препарат значно дешевший, його простіше зберігати і доставити в будь-який куточок світу.

Крім того, дослідники з Оксфорда виконали процес розробки вакцини, який зазвичай тривав десять років, приблизно за 10 місяців.

"Сьогоднішнє оголошення наближає нас ще на один крок до того часу, коли ми зможемо використовувати вакцини, щоб покласти край руйнації, викликаній вірусом", - заявила авторка вакцини професорка Сара Гілберт.

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Топ коментарі

  • Aleksandr Cubik
    мало!!??вакцина на которую требуется десяток лет разработки!!и сделана за десять месяцев!!помимо этого не мешало бы знать что вакцина с эффективностью в 50% уже считается хорошей!! Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 178 Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 998
  • cimbitep
    это все равно лучше "спутника" из паРашы. там процент вообще неизвестен
  • Сергей Никитин 53b7250a
    Там примерно от 0 до 100%, от человека зависит Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 3167
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