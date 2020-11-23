Іспанія планує завершити вакцинацію населення проти коронавірусу в першому кварталі 2021 року: "Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації"

Іспанія почне комплексну програму вакцинації проти коронавірусу в січні і розраховує охопити значну частину населення протягом трьох місяців.

Про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Іспанія і Німеччина були першими країнами Європейського Союзу, які запровадили повний план вакцинації.

"Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації", - сказав Санчес.

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Він зазначив, що значна частина населення зможе бути вакцинована, з усіма гарантіями, в першому кварталі 2021 року. Також уряд планує набрати більше медичних працівників.

Зазначається, що Іспанія посідає друге місце в Західній Європі за кількістю підтверджених коронавірусних інфекцій після Франції: приблизно 1,5 мільйона випадків захворювання та 46 619 смертей від COVID-19.