Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі"

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вилікувався від коронавіруса і береться до роботи.

Про це Єрмак повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров'я вам і вашим близьким!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".

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